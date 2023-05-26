Azerbaycan Heyetinden Kılıçdaroğlu'nun Projesine Tepki

Azerbaycan heyetinden Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi'ne tepki

Kuliyev, "Azerbaycan ona ne yapmış ki, Azerbaycan'a düşmanlık yapıyorlar"

İSTANBUL Azerbaycan Parlamentosu Komisyonu Başkanı Musa Kuliyev ve beraberindeki heyet İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi"nde Azerbaycan'a yer vermemesi hakkında açıklama yapan Kuliyev, "Azerbaycan ona ne yapmış ki, Azerbaycan'a düşmanlık yapıyorlar. Tahminim, bir seçmen topluluğunu kendi tarafına çevirmek için absürt bir iddia ortaya attılar" dedi.

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleriyle ilgili çalışmaları izlemek için Yeni Azerbaycan Partisi'nden bir heyet İstanbul'a geldi. Azerbaycan Parlamentosu Komisyon başkanı Musa Kuliyev'in başkanlık yaptığı heyette; Milletvekilleri Elshad Mirbashir, Vüqar İskandarov, Ceyhun Mammadov, Arzu Nağıyev ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Merkez Uzmanı Rashadat Khalıgov yer aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, heyeti AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda misafir etti. Heyet başkanı Kuliyev, burada bir basın açıklaması düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Küçükçekmece ilçesinde bir dizi programa katıldı.

"Türkiye 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olan bir netice aldı"

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, "Çok değerli milletvekili arkadaşlarımız bugün burada bizim seçim çalışmalarımızı izleyecekler. Görüş alışverişinde bulunuyorlar. Önümüzdeki yıl Azerbaycan'da da genel seçimler olacak. Türkiye gerçekten 14 Mayıs'ta yapmış olduğu seçimle dünyaya örnek olan bir netice aldı. Kazasız belasız bir seçim atlattık. Bu ziyareti çok önemsiyoruz. Can Azerbaycan bizim için kederde, sevinçte bir olduğumuz canımızdır. Karabağ zaferinin 30 yıl sonra kazanılması Türkiye ve Azerbaycan için büyük bir gurur" dedi.

"Bu yol devam etmelidir"

Azerbaycan Parlamentosu Komisyon başkanı Musa Kuliyev, "Türkiye'miz bugünlerde çok büyük, tarihi bir seçim karşısındadır. Bu seçim sadece Türkiye halkının geleceğini değil Türk dünyasının ve Müslüman aleminin hayatına tesir edebilecek bir seçimdir. Recep Tayyip Erdoğan ile İlhan Aliyev'in dostluğu neticesinde Türk dünyası yeniden birleşti. Birleşerek Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturdular. Bu teşkilatın daha ileri varması için bu yol devam etmelidir. Bence Türk halkının en doğru seçimi olacaktır. 28 Mayıs'taki seçimlerde Türk halkı bu yolu ileriye götürecektir" diye konuştu.

"Azerbaycan ona ne yapmış ki, Azerbaycan'a düşmanlık yapıyorlar"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi"nde Azerbaycan'a yer vermemesi hakkında sorulan soruya yanıt veren Kuliyev, "Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Azerbaycan ona ne yapmış ki, Azerbaycan'a düşmanlık yapıyorlar. Azerbaycan, Türkiye'nin en yakın dostudur, kardeşidir. Strateji ortağıdır. Biz bunu son 30 yılda her an hissettik. Son yıllarda kardeşliğimiz daha da yüksek seviyededir. Bizim düşüncelerimiz tamamen farklıdır" dedi.

"Absürt bir iddia ortaya attılar"

Kuliyev konuşmasının devamında, "İpek yolu Azerbaycan üzerinden geçerek Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanır. İkinci yol olarak 'Zengezur Koridoru' açılacaktır. Karabağ üzerinden Nahçıvan ve Kars'tan, Türkiye'den geçerek Avrupa'ya gidecektir. Hesap ediyorum ki, diğer alternatif söylenen projenin ne iktisadi, ne ekonomik, ne tarihi ne de siyasi bir anlamı yoktur. Olabilir ki, bir seçmen topluluğu kendi tarafına çevirmek için absürt bir iddia ortaya attılar. Bunun hiçbir rolü olmayacaktır. İnşallah, 28 Mayıs'ta doğru yolu doğru adamla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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