Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: "Ermenistan ile gerçek bir barış ortamında yaşıyoruz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ve Ermenistan'ın "gerçek barış" içinde olduğunu ve ticari bağlarını yeniden kurduğunu, ancak nihai bir barış anlaşması imzalanmadan önce Ermenistan anayasasında değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında Reuters haber ajansına röportaj verdi. Hacıyev, açıklamalarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere değindi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında artık fiili olarak gerçek bir barış ortamının bulunduğunu belirten Hacıyev, "İki ülke, onlarca yıl süren çatışmaların ardından ticari ilişkileri yeniden kurmaya başladı" dedi.

"Ermenistan anayasası konusundaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz"

İki ülkenin barış yolunda kaydettiği ilerlemeye, artan doğrudan temaslara ve ikili ticaretlerine değinen Hacıyev, "Gerçek bir barış ortamında yaşıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan için barış sadece kağıda yazılmış ya da bir bildiride yer alan bir unsur değil, aynı zamanda bir gerçektir. Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri sevkiyatı yapılıyor" şeklinde konuştu. Ermenistan anayasanın değiştirilmesini istediklerini bir kez daha dile getiren Hacıyev, "Ancak biz yine de Ermenistan anayasası konusundaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Anayasal değişikliklerin şekli Ermenistan'ın iç meselesidir, Azerbaycan için önemli olan, ülkemize yönelik toprak iddiası olarak değerlendirdiğimiz hükümlerin, ister yeni bir anayasanın kabulüyle ister başka bir hukuki mekanizmayla resmen ortadan kaldırılmasıdır. Bu konu çözüldüğünde nihai barış anlaşmasının imzalanmasının önünde hiçbir engel kalmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞUŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı