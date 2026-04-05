Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ tepkisi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da son günlerde Karabağ bölgesine ilişkin yapılan açıklamalara tepki göstererek, konunun siyasi spekülasyon aracı haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Azerbaycan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 1 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen görüşme sırasında ve sonrasında Rus yetkililer tarafından Karabağ bölgesine ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus yetkililer tarafından Azerbaycan'ın iç işlerine giren konulara değinildiği ifade edilerek, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin siyasi spekülasyonlara alet edilmesine karşı tutumunun diplomatik kanallar üzerinden Rus yetkililere iletildiği, söz konusu yaklaşımların sona erdirilmesine yönelik beklentinin ise Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde ifade edildiği bildirildi.

Buna rağmen konunun Rus tarafının resmi söyleminde yer almaya devam ettiği belirtilen açıklamada,, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov'un bir televizyon röportajında, Ermenistan-Rusya ilişkilerine değinirken, Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunun ilk olarak Rusya mı yoksa Ermenistan tarafından mı tanındığına ilişkin yeniden değerlendirmede bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Karabağ bölgesinin Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilerek, bunun herhangi bir devletin kararına değil tarih, uluslararası hukuk ve adalete dayanmakta olduğu belirtildi. Açıklamada, bu durumun ayrıca, 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük Vatan Savaşı ve 2023 yılında gerçekleştirilen 1 günlük terörle mücadele operasyonu sonucunda bir kez daha teyit edilmiş olduğunun da altı çizildi.

Rusya dahil hiçbir ülkenin hiçbir dönemde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamadığını belirtilen açıklamada, egemenliğe ilişkin konuların Rusya-Ermenistan ilişkilerinin hassas olduğu mevcut dönemde kamuoyu önünde tartışma konusu yapılmaması gerektiğini aktarıldı. - BAKÜ

