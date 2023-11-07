Azerbaycan Dışişleri Bakanı Belgrad'da Sırbistan'a teşekkür etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi ziyarette bulunduğu Belgrad'da, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunan Sırbistan'a teşekkür etti. Bayramov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi ziyarette bulunduğu Belgrad'da, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunan Sırbistan'a teşekkür etti.

Bayramov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bayramov, iki ülke ilişkilerinin oldukça iyi düzeyde olduğunu ifade ederek, " Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini her zaman savunan Sırbistan'a teşekkür ederim." dedi.

Yeni işbirlikleri ve projeler için ortak çalışmanın önemine vurgu yapan Bayramov, Sırbistan'da faaliyet gösteren Azerbaycan menşeli firmaların daha fazla işbirliği için teşvik olduğunu söyledi.

Dacic de Azerbaycan ile ilişkilerinin yüksek seviyede olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin Azerbaycan ile enerji ve gaz alanlarında daha fazla işbirliğine açık olduğunu kaydetti.

Bayramov ve Dacic ayrıca diplomatik temsilcilerin aile üyelerinin ücretli istihdam edilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

Bakan Bayramov'u kabul eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, özellikle altyapı projelerinde işbirliğinin önemini vurguladı.

Sırbistan ve Kosova arasında devam eden gerginliğe ilişkin Bayramov'u detaylı bilgilendirdiğini aktaran Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Azerbaycan'a bu tutumları nedeniyle minnettar olduğunu kaydetti.

Sırbistan ve Kosova'nın sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.