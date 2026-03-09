Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye yönelik füze saldırısını kınayarak, "Kardeş Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Azerbaycan, İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırısını kınadı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Türkiye'ye fırlattığı ve NATO'nun hava savunma unsurları tarafından Gaziantep üzerinde imha edilen füze saldırısının kınandığı belirtildi.

Bakanlık, "Türkiye'nin topraklarına karşı gerçekleştirilen ve Gaziantep üzerinde etkisiz hale getirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmakta olup kabul edilemezdir. Kardeş Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Türkiye hükümetinin halkının ve topraklarının güvenliğinin sağlanması yönündeki çabalarını destekliyoruz. Azerbaycan, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı