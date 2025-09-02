Ayyüce Türkeş Taş, Adana'daki Tarım Sorunlarını Gündeme Getirdi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da gazetecilerle buluştu.

Taş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, partisinin Türk milletiyle iç içe çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda sahada çalıştıklarını belirten Taş, miting serisine başladıklarını ve bu kapsamda 1-4 Eylül'de 81 ilde programlar düzenlediklerini dile getirdi.

Ayyüce Türkeş Taş, temasları kapsamında bir araya geldikleri çiftçilerin de taleplerini dinlediklerini belirtti.

Su problemi nedeniyle çiftçilerin sıkıntı yaşadığını vurgulayan Taş, "Çiftçiler susuzlukla karşı karşıya. Ürünlerini nasıl sulayacaklarını, bu suyun nasıl yeteceğini, gelecek sene belki daha az sulama imkanı olacağını, zaten bir sürü eksi faktör varken su probleminin eklendiğini ifade ettiler." diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de yaptıkları çalışmalarla ilgili Taş'a bilgi verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Taş'a, programında, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ile İl Başkanı Veysel Yıldız eşlik etti.