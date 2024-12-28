Ayşen Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu ile Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu paydaşlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Gürcan, buluşmada yaptığı konuşmada, federasyonun Eskişehir'in sosyal dokusunu güçlendiren çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Herkesin ortak amacının toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek ve geleceği daha güçlü bir şekilde inşa etmek olduğunu vurgulayan Gürcan, "Bu tür toplantılar yeni fikirlerin ve projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Misafirperverliğiniz için başta Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Arslan olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Arslan ise Gürcan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Milletvekilimizle birlikte Eskişehir için önemli projelerde dayanışma içinde olacağız." dedi.

Toplantıda kentin sorunları ve devam eden projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.