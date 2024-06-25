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Ayşe Ateş yeniden Özel'le görüştü: İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez görüştü. 1 Temmuz'daki ilk duruşma öncesi CHP Genel Merkezi'ne gelen Ateş görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Bana, Özgür Özel'i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan 'insan' derim. İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, 1 Temmuz'daki ilk duruşma öncesi CHP lideri Özgür Özel ile ikinci kez bir araya geldi.

YENİDEN CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

MHP'nin suskunluğunu koruduğu iddianame sürecinde birçok siyasi parti lideriyle görüşen Ayşe Ateş, dün yeniden CHP Genel Merkezi'ne gitti.

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ateş, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizi makamında kabul etti.

"DURUŞMA GÜNÜ BİZİMLE OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Sayın Özel, duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti.

"HUZURUNDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ AYRILDIM"

Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana, Özgür Özel'i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan 'insan' derim. İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş yeniden Özel'le görüştü: İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Sinan Ateş Ayşe Ateş Kurban Ankara 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (14)

Beşiktaşlı:

İnsanlıkmı, çıkar meselesimi onuda yaşayıp göreceğiz

159
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yanıtYanıtla
Murat Celik:

Bence cikar meselesi, yeni milletvekili adayi CHPDEM den

yanıt14
yanıt19
Erdal_19:

bu da parti parti gezip şeker topluyor heralde

90
202
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Aynen katılıyorum

yanıt2
yanıt4
ali tartan:

Senin de amacın belli bacım yakında kokusu çıkar bu kadar gezmelere sanırım herkes benim gibi düşünüyordur

70
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yanıtYanıtla
Murat Celik:

yeni milletvekili adayı

yanıt5
yanıt4
Fırat Kılıç:

adalet herkese lazım

183
4
yanıtYanıtla
Demir Acer:

Sinan Ateş gerçek bir ülkücü gerçek bir TÜRK milliyetçisiydi, bazilari gibi pkk ile bir olup uyuşturucu ve insan kaçakçigigi yapmiyor vatani icin mücadele veriyordu

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yanıtYanıtla
Yavuz Irmak:

2028 millet vekilimiz hayırlı olsun

42
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faruk merttürk:

Kimlerin hayvan olduğunu da anlatmış oldu.

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