Ayşe Ateş yeniden Özel'le görüştü: İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, 1 Temmuz'daki ilk duruşma öncesi CHP lideri Özgür Özel ile ikinci kez bir araya geldi.

YENİDEN CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

MHP'nin suskunluğunu koruduğu iddianame sürecinde birçok siyasi parti lideriyle görüşen Ayşe Ateş, dün yeniden CHP Genel Merkezi'ne gitti.

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ateş, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizi makamında kabul etti.

"DURUŞMA GÜNÜ BİZİMLE OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Sayın Özel, duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti.

"HUZURUNDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ AYRILDIM"

Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana, Özgür Özel'i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan 'insan' derim. İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun" ifadelerini kullandı.