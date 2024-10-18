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AYM Başkanı Özkaya, HDP Kapatma Davasındaki Gelişmeleri Açıkladı

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, düzenlediği basın toplantısında HDP kapatma davasının devam eden süreçleri ve raportör incelemeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Yargıtay ile AYM arasındaki tartışmalar ve Gezi Parkı davasıyla ilgili durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Ankara'da bir otelde "Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan AYM Başkanı Kadir Özkaya, "HDP kapatma davasında raportörün esas incelemesi sürüyor" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Basın Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Özkaya, HDP'nin kapatılması çerçevesinde görülen davanın uzamasına ilişkin, dosyaların inceleme aşamasında olduğunu belirtti. Özkaya, "HDP kapatma davasında raportörün esas incelemesi sürüyor. HDP davasının bugüne kadarki davalardan iddianamenin niteliği itibarıyla önemli bir farkı var. İddianamede 3 binden fazla kovuşturma ve soruşturma dosyası delil olarak gösteriliyor. Bu adli dosyaların bazıları da hala devam ediyor. Raportör gerekli güncellemeleri yapıyor. 1 yıl 6 aydır raportör incelemesi sürüyor. HDP kapatma davasında esas inceleme raporunun henüz tamamlanmamış olmasının esas sebebi bu" dedi.

Özkaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM'ye karşı söylemlerine ilişkin ise, "Anayasa Mahkemesi kararları ile yoluna devam ediyor. Bu tür tartışmalarla ilgili yorum yapmayacağım" ifadesini kullandı.

Yargıtay ile AYM arasında yaşanan gerginliğe değinen Özkaya, "İki yüksek yargı kurumunun bu tür tartışmalar hakkında konuşmasını doğru bulmuyorum. AYM'nin bireysel başvurularda ihlal kararı oranı yüzde 3 seviyelerinde. Bu da AYM'nin iddia edildiğinin temyiz işlemi yapmadığının önemli bir göstergesi. AYM, vereceği bir kararda Yargıtay'da içtihat değişikliğine neden olacaksa o dosyada artık Yargıtay ile görüşme yapıyor. Arada yeni dönemde böyle bir mekanizma kuruldu. Yargıtay'ın ön dosya ile ilgili görüşü de alınıyor" şeklinde konuştu.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'a ilişkin yargı kararına uyulmaması üzerine yapılan 3. başvuru ile Gezi davasında yapılan bireysel başvuruların ne zaman gündeme alınacağı sorusuna Özkaya, "Dosyalar hazır olduğunda incelenir hale geldiğinde değerlendirilecek. Takvim veremiyorum ama çok uzamaz" cevabını verdi.

'Sokak Hayvanları' yasasına da değinen Başkan Özkaya, "Konu ile ilgili raportöre talimat verdik. 'Elindeki dosyaları bir kenara bırak bu dosyaya yoğunlaş' dedik. Rapor tamamlandığında bekletmeksizin gündeme alınacak. Bu konunun kamuoyu gündeminden çıkarılması gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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