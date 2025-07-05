Hamaney, İsrail-İran savaşından sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 13 Haziran'da başlayan İsrail-İran savaşından bu yana ilk kez Tahran'da 'Aşura Gecesi' etkinliğinde kamuoyunun karşısına çıktı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-İran savaşından bu yana ilk kez "Aşura Gecesi" etkinliğinde kamuoyunun karşısına çıktı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 13 Haziran'da başlayan İsrail-İran savaşından bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
SAVAŞTAN SONRA İLK KEZ HALKIN KARŞISINDA
12 gün süren saldırılar boyunca sığınakta kaldığı öne sürülen 86 yaşındaki Hamaney, başkent Tahran'da düzenlenen "Aşura Gecesi" etkinliğine katıldı.
Hamaney, savaş sırasında halka hitaben üç kez videolu mesaj yayınlamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika