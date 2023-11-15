Aydınlı Gazetecilere Yayın Yasağı Tepkisi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alkollü mekanda meydana gelen tartışmada polis memurunun bir müşteri tarafından, olayı görüntüleyen gazetecinin de mekan çalışanları tarafından darp edilmesi sonucu polisi darp eden şahıs tutuklandı. Tutuklamanın ardından getirilen 'haber erişim yasağı' dilekçesinde yer alan ifadelere tepki gösteren Aydınlı gazeteciler, 'Gazeteciler olayları fırsat bilmez, kamuoyuna olduğu gibi aktarmaya çalışır' ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alkollü mekanda meydana gelen tartışmada polis memurunun bir müşteri tarafından, olayı görüntüleyen gazetecinin de mekan çalışanları tarafından darp edilmesi sonucu polisi darp eden şahıs tutuklandı. Tutuklamanın ardından getirilen ' haber erişim yasağı' dilekçesinde yer alan ifadelere tepki gösteren Aydınlı gazeteciler, "Gazeteciler olayları fırsat bilmez, kamuoyuna olduğu gibi aktarmaya çalışır" ifadelerini kullandı.

Olay, 12 Kasım Pazar günü Yeni Sanayi Sitesi'ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda sigara denetimi yapan Nazilli Belediyesi zabıtası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine nezaret eden sivil polis ekipleri ile bir müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Uğur K. ve oğlu Cevdet K. güvenlik güçlerine saldırdı. Baba ve oğlu polis ekiplerine hakaretler savururken, olay yerine takviye polis ekibi istendi. Olay sırasında mekanda bulunan gazeteci Günay Pabuşçu ise yaşananları cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Kayıt yapıldığını fark eden iş yeri çalışanları da Pabuşçu'yu darp etti. Pabuşçu'yu tehdit eden iş yeri çalışanları, cep telefonundaki görüntüleri zorla sildirdiği iddia edildi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye polis ekipleri olaya müdahale etti. Uğur K., oğlu Cevdet K. ve olaya karışan iş yeri çalışanları gözaltına alındı. Yaşananlar ise mekandaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Cevdet K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Habere yayın yasağı getirildi

Yaşanan olayın ardından tutuklanan Uğur K.'nın avukatı mahkemeye başvurarak haberle ilgili yayın yasağı aldırdı. Yayın yasağı dilekçesinde 'Bunu fırsat bilen haber siteleri' ifadeleri gazetecilerin tepkisini çekti. Aydın Gazeteciler ve Nazilli Gazeteciler Cemiyetleri konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında, "Toplumun haber alma özgürlüğünü teminat altına alan, doğruluk, şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleriyle hareket eden basın mensupları olarak görevimiz; değişen ve gelişen her tür olayı kamuoyuna en doğru ve şeffaf biçimde aktarmaktır. Ancak maalesef, Nazilli'de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan üzücü olayda, gazeteci meslektaşımız Günay Papuşçu, kamuoyunu bilgilendirme çabasını engelleyen bir şiddet örneğiyle karşılaşmıştır. Nazilli'de geçtiğimiz Cumartesi günü alkollü bir işletmede sigara denetiminde bulunan emniyet görevlisi darp edilmiş, tek görevi bunu kamuoyuna aktarmak olan gazeteci meslektaşımız da olayı haberleştirmeye çalışması nedeniyle de fiziki saldırıya uğramıştır. Bizler toplumun haber alma hakkını hürriyeti adına anayasal güvence altında olan bir mesleği ifa ediyoruz. Meslektaşımızın da görevi buyken maalesef hiç istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Biz meslektaşları olarak yaşanan olaya ilişkin Günay Pabuşçu'nun ve emniyet görevlisinin yaşadığı mağduriyete dair haberleri de kamuoyuna aktarmış, meslektaşımızın yanında olduğumuzu da en başında belirtmiştik. Ancak gelinen nokta itibariyle olayın ana figürlerinden olan şüpheli Uğur K.'nın avukatı, bizleri kamuoyunda hedef gösterir bir pozisyona sokmaya çalışmış sanki şüphelinin yaptığı fiilin normal olduğunu savunur bir dille Nazilli Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği söz konusu olayla ilgili haberlere erişim engeli kararı verilmesini dilekçesine yansıtmıştır" denildi.

Gazetecilerin halkın doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi adına çalıştıklarının ifade edildiği açıklamada, "Biz gazeteciler, olayları kendi çıkarımız için değil, halkın doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi adına aktarmaktayız. Hakimlikçe yayından kaldırılması kararı verilen haberler ve videolar da yaşanan sürecin tüm detaylarıyla objektif bir biçimde yansıtılmasının ardından gerçekleşmiştir. Fakat söz konusu avukatın sunduğu dilekçede yer alan, 'Bunu fırsat bilen haber siteleri' ifadeleriyle gazeteler ve gazeteciler zan altında bırakılmaya çalışılarak son derece yakışıksız bir dil kullanılmıştır. Bizler Hakimliğin vermiş olduğu erişim engeli kararı talebini elbette ki yerine getirdik ancak dilekçede yer alan bu ifadelerin yakışıksız olduğu kadar aynı zamanda haddini aşan ifadeler olduğunu da kamuoyuna önemle belirtmek istiyoruz. Gazeteciler olayları fırsat bilmez, kamuoyuna olduğu gibi aktarmaya çalışır. Yayından kaldırılan haberler ve videolar, tüm çıplaklığıyla ve objektif şekilde bakıldığında yaşanan sürecin olduğu gibi aktarılmasından ibarettir. Bizler gazetecilerin hedef göstermeye çalışılmasını kınıyor, bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN