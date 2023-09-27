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Aydın Valisi Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan tarafından karşılanan Canbolat, ilçe yetkililerinden brifing aldı. Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ve Söke Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz'ı da ziyaret etti. Hükümet Konağı'nda inceleme yapan Canbolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.