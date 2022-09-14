Aydın politika: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret Politika Haberleri Gelen Aydın haberlerine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti. Beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile valiliğe gelen Aydın, Vali Makas ile bir süre makamında sohbet etti. Vali Makas, Aydın ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Politika Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya Milliyetçi Hareket Partisi Kamil Aydın Erzincan Aydın Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Aydın politika: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.