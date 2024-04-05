Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

AK Parti'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Aydın Pehlivan, mazbatasını aldı.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alan Pehlivan daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kortej eşliğinde belediyeye gelen Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, seçim dönemini başarıyla tamamlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Pehlivan, kente hizmet için gece gündüz çalışmaktan onur duyduğunu kaydederek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.