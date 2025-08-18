Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme

Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
CHP, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından bugün Aydın'da miting düzenliyor. Programın duyurusunu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaşımında Çerçioğlu'na göndermede bulunarak "Korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP bu gelişmenin ardından harekete geçti.

AYDIN MİTİNGİ BUGÜN YAPILACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'da bugün düzenlenecek mitingi duyurdu.

ÇERÇİOĞLU'NA GÖNDERMEDE BULUNDU

Özel "Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız" derken, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na isim vermeden gönderme yapması da dikkat çekti.

"BU TOPRAKLARA ADALET GELENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

CHP liderinin paylaşımı şu şekilde; "Bugün efeler diyarı Aydın'dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!"

Haber Yorumlarıvatandaş:

aydında bu kadın nasıl dolaşacak merak ediyorum. mesala bir lokantaya gitse oradaki müşteriler hesabı getirin bizi satan kişi ile aynı yerde yemek istemiyoruz deyip gitseler ne diyecek?

Haber YorumlarıSer_hat:

Esas sorgulanması gereken bu mu?Bakın ülkedeki gündem SAHTE DİPLOMA sıkandallarıydı,Avukat Epözdemir gözaltısı ve Çerçioğlu transferiyle gündem nasıl değiştirildi?

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Merak ediyorum vatandaştan emanet olarak aldığı oyları satan sayın Çerçioğlu o vatandaşın arasında hangi yüzle gezecek !!!

Haber YorumlarıMehmet Celik:

sizden gelen adelet degil azap olur

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

şimdiki, gibi mi:))

Haber YorumlarıSer_hat:

Kapak...

