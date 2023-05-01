Aydın'da Selvi Kılıçdaroğlu ve Özlem Çerçioğlu emekçi kadınlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İncirliova'da emekçi kadınlarla buluştu. Çilek hasadı yapan kadınlarla kahvaltı yapan heyet, Serçin Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kadınlarla da sohbet etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte emekçi kadınlarla buluştu.

İncirliova'da çilek üreticileriyle bir araya gelen Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Çerçioğlu kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı. İncirliova'da emekçi kadınlarla kahvaltı da yapan Selvi Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, daha sonra Söke Serçin'e geçti ve burada Serçin Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet etti.

Ziyarette çocuklar Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Çerçioğlu'na baharın habercisi gelincik demeti armağan etti.