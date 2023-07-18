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Aydın'da MHP'ye katılan 8 kişiye rozet takıldı

Politika Haberleri

MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, parti binasında düzenlenen programda, farklı partilerden MHP'ye geçen 8 kişiye rozet taktı. Partilerine geçen kişilere teşekkür etti. Yerel seçimlere ilişkin görüşlerini dile getiren Alıcık, 'Yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi dahil bütün ilçelere talibiz. Milliyetçi Hareket Partisi ailesi olarak Aydın'da günden güne hep güçlenmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece Milliyetçi Hareket Partisi de var olmaya devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

Aydın'da MHP'ye katılan 8 kişiye rozet takıldı.

MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, parti binasında düzenlenen programda, farklı partilerden MHP'ye geçen 8 kişiye rozet taktı.

Partilerine geçen kişilere teşekkür etti.

Yerel seçimlere ilişkin görüşlerini dile getiren Alıcık, "Yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi dahil bütün ilçelere talibiz. Milliyetçi Hareket Partisi ailesi olarak Aydın'da günden güne hep güçlenmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece Milliyetçi Hareket Partisi de var olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Politika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti Aydın Politika Haberler

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