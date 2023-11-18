Aydın'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 kişi yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5'i organizatör, 7'si çeşitli suçlardan yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler olmak üzere 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 9'u tutuklandı.

Söke'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 kişi yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5'i organizatör, 7'si çeşitli suçlardan yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler olmak üzere 12 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Söke ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Ş.K., C.B., H.F., V.G. ve S.D. isimli 4 organizatör kıskıvrak yakalandı. Ayrıca aralarında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi suçlarından kaydı olan teğmen ve öğretmenin de bulunduğu çeşitli suçlardan yurt dışına kaçmaya çalışan İ.B., E.Ş., N.E., İ.T., İ.Ç., S.Y. ve F.A. isimli 7 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 12 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.