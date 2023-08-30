Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Aydın'da kutlama programları Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreniyle başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Asal Bölge Başkanı Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Asal Bölge Başkanı Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Üsteğmen Okan Kocabaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Vali Yakup Canbolat protokolü makamında kabul etti.(DHA)