Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın kızı Merve Saatçı Özmen ve oğlu Özgür Saatçı ile birlikte çok sayıda CHP'li, belediyedeki görevlerinden istifa etti.

13 yıldır belediye bünyesinde çalışan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın kızı Merve Saatçi Özmen, istifa kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"DOĞRU TEKTİR"

"Cumhuriyet ile doğduk, Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüyeceğiz" diyen Özmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım... Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ediyorum."