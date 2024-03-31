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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş oy kullandı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, oy kullandı.

Çerçioğlu, oy verme işlemini eşi ve çocuklarıyla beraber Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli İlkokulu'nda gerçekleştirdi.

Oyunu kullanan Çerçioğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Mustafa Savaş ve eşi Nilay Savaş da Efeler'deki Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde oy verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Savaş, seçim sürecinin şehirde büyük bir olgunlukla geçtiğini söyledi.

Bu süreçte projelerini anlattığını kaydeden Savaş, "Hep beraber, kayıp yılları telafi edeceğimiz dönem, önümüzdeki dönem olacak. Kronik sorunları çözdüğümüz gibi şehrimizin büyümesi, gelişmesi adına da önemli işlere imza atacağız." dedi.

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Kaynak: AA / Politika

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