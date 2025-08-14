Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den İstifa Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den İstifa Etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisi CHP'den istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Çerçioğlu, parti içinde siyaset yapma imkanı kalmadığı gerekçesiyle bu kararı aldığını ifade etti.

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'den istifa etti. İstifasını sosyal medyadan duyuran Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

