Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den İstifa Etti

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'den istifa etti. İstifasını sosyal medyadan duyuran Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.