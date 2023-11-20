Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Görevine Başladı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'ın, İstanbul'a atanmasının ardından boşalan göreve atanan Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede çalışmalar aralıksız devam ederken İstanbul'a atanan İl Müdürü Ömer Turan'ın ardından Aydın'a Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu atandı. Müdür Kömürcüoğlu, düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevine başladı. İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törende Kömürcüoğlu, görevini vekaleten müdürlük görevini yürüten Metin Çolak'tan devraldı. İl müdür yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından tanışma toplantısı yapıldı. - AYDIN