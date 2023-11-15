Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yeni atama

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'ın, İstanbul'a atanmasının ardından boşalan göreve Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde yürüttüğü çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'ın İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanmasının ardından boş kalan müdürlük koltuğunun yeni ismi belli oldu. Bakanlık onayı ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu atandı. - AYDIN