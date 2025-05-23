Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan CHP'li Başarır'a Sert Yanıt

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Prof. Dr. Aydın Ayaydın, adının hiçbir ilgisinin bulunmadığı tartışmalara çekilmeye çalışıldığını belirterek, "İsmimi usulsüzlüklerle yan yana getirmek kimsenin haddi değildir. Bu iftiraların hukuk önünde hesabı sorulacaktır" dedi.

Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Başarır'ın düzenlediği basın toplantısında kendi ismini gündeme getirmesini sert sözlerle eleştirdi. Kendisine yöneltilen ithamların gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu ifade eden Ayaydın, "Ben net bir adamım, lafı dolandırmam, kitabın ortasından konuşurum. Soru formatında bile olsa, adımın yasa dışı bir faaliyetle ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Hayatım boyunca hiçbir suistimale karışmadım, bundan sonra da karışmam" dedi.

"Adım üzerinden siyasi polemik üretmeye çalışanlar önce aynaya bakmalı" diyen Ayaydın, Başarır'ın ima ettiği türden bir bağlantısının hiçbir zaman olmadığını vurguladı. İddiaların akıl ve mantık dışı olduğunu dile getiren Ayaydın, "Alnım açık, başım dik; gocunacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığının tartışma konusu yapılamayacağını da belirten Ayaydın, "Muğla'daki tüm vatandaşlarımıza, siyasi görüş ayırt etmeksizin hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Ayaydın, hukuki sürecin başlatılacağını da sözlerine ekledi. - MUĞLA