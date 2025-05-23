Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan CHP'li Başarır'a Sert Yanıt

Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan CHP'li Başarır'a Sert Yanıt
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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösteren Prof. Dr. Aydın Ayaydın, adının usulsüzlüklerle ilişkilendirilmesine sert eleştirilerde bulundu. Ayaydın, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, 'Hukuk önünde hesabı sorulacaktır' dedi. Ayrıca, hayatında hiçbir suistimale karışmadığını ve Muğla'daki herkese hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Prof. Dr. Aydın Ayaydın, adının hiçbir ilgisinin bulunmadığı tartışmalara çekilmeye çalışıldığını belirterek, "İsmimi usulsüzlüklerle yan yana getirmek kimsenin haddi değildir. Bu iftiraların hukuk önünde hesabı sorulacaktır" dedi.

Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Başarır'ın düzenlediği basın toplantısında kendi ismini gündeme getirmesini sert sözlerle eleştirdi. Kendisine yöneltilen ithamların gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu ifade eden Ayaydın, "Ben net bir adamım, lafı dolandırmam, kitabın ortasından konuşurum. Soru formatında bile olsa, adımın yasa dışı bir faaliyetle ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Hayatım boyunca hiçbir suistimale karışmadım, bundan sonra da karışmam" dedi.

"Adım üzerinden siyasi polemik üretmeye çalışanlar önce aynaya bakmalı" diyen Ayaydın, Başarır'ın ima ettiği türden bir bağlantısının hiçbir zaman olmadığını vurguladı. İddiaların akıl ve mantık dışı olduğunu dile getiren Ayaydın, "Alnım açık, başım dik; gocunacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığının tartışma konusu yapılamayacağını da belirten Ayaydın, "Muğla'daki tüm vatandaşlarımıza, siyasi görüş ayırt etmeksizin hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Ayaydın, hukuki sürecin başlatılacağını da sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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