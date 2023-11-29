Ayasofya Camii'nde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Buluşması

AYASOFYA Camii'nde 'İnsanlığın Onur Sınavı Gazze Platformu' tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında buluşma programı düzenlendi.

Ayasofya Camii'nde İstanbul Valiliği'nin de katkılarıyla, 'İnsanlığın Onur Sınavı Gazze Platformu' tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında buluşma programı düzenledi. Akşam namazının kılınmasının ardından, 23 AK Partili belediyenin yer aldığı platform tarafından düzenlenen programda; hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Buluşma programına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Partili İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

İNSANLIK MÜCADELESİNDE ONURLU DURANLARA MANEVİ DESTEK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bugün malumunuz dünya Filistin'le dayanışma günü, hakikaten de bu dayanışma gününün en anlamlı olduğu zamanlardan birini yaşıyoruz. Yaklaşık 2 aya yakın dönemdir, İsrail'in devlet terörü, yaptıklarını anlatmakta kifayetsiz kalan bir cümleyle tarif ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. 14 binin üzerinde insanın, 6 binin üzerinde çocuğun ve 4 bin kadının katledildiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün Ayasofya Camii'mizde de bir program düzenlenmiş oldu. Hem ölenlere hem kalanlara hem bu insanlık mücadelesinde onurlu duranlara manevi destek olmak açısından bu düzenlenen programı çok anlamlı bulduğumuzu ifade ediyoruz. Biz de gelip namaz kılarak, dualara ve tilavetlerin bir kısmına katılarak destek olmak istedik. Hükümetimiz bu konuda çok yönlü çaba içerisinde, Dışişleri Bakanımızın çok yoğun temasları var. En önemlisi Cumhurbaşkanımız hem 50'ye yakın dünya lideriyle, uluslararası kurumlarla görüşerek bir an evvel ateşkesin sağlanması noktasında büyük bir çaba sarf etmişti. İşte şimdi ateşkesin 6'ncı gününe girmiş oluyoruz. Bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesi, insani koridorun açılması ve 67 sınırlarıyla bir Filistin Devleti'nin kurulması noktasında bir başlangıç noktası olmasını da ümit ediyoruz ifadelerini kullandı.

ANLAMLI BİR MEKANDA BİR ARAYA GELDİK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bir an önce oradaki katliamın, soykırımın son bulması için halkımız ve tüm Müslümanların ettiği dualar var. Bu akşam da Ak Partili belediyeler olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde bir mevlit programı düzenliyoruz. Mazlumun yanında, haksızlığın karşılığında olacağız, duruşumuz budur. Bu duruşu da en güzel şekilde vicdanın, hakkın sesi olarak Cumhurbaşkanımız dünyaya duyuruyor. Biz de bugün bu sesi dünyaya duyurmak için bu anlamlı mekanda bir araya geliyoruz dedi.

Göründü Dökümü

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-Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşması

-Haydar Ali Yıldız'ın konuşması

-Ayasofya Camii içinden ve etkinlikten görüntü