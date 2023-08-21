Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın yerine Mustafa Sezer seçildi
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Ayaş Belediye Meclisi, Burhan Demirbaş'ın vefatı üzerine yeni başkanı belirlemek için toplandı. Mustafa Sezer, üçüncü turda 11 oyun 7'sini alarak başkanlığa seçildi.
Vefat eden Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın yerine Mustafa Sezer seçildi.
Ayaş Belediye Meclisi, Burhan Demirbaş'ın vefatı nedeniyle yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplandı.
Toplantıya 11 meclis üyesinin tamamı katıldı. AK Parti, Mustafa Sezer'i; CHP, Mehmet Yaman'ı aday gösterdi.
Adayların üçte iki çoğunluğu alamaması nedeniyle üçüncü tura kalan seçimde 11 oyun 7'sini alan Sezer, başkanlığa seçildi.
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, 14 Ağustos'ta 72 yaşında rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.