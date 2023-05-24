Avusturya'da Türk seçmenlerin oy verme işlemlerinin bitimine saatler kaldı
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Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Avusturya'da oy kullanma işleminin bitimine saatler kaldı.
Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Avusturya'da oy kullanma işleminin bitimine saatler kaldı.
Avusturya'da, Türkiye'de önümüzdeki Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona eriyor. 111 binden fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede Türk vatandaşları oy verme işleminin son gününde de Viyana Başkonsolosluğunda sandık başına gitti.
Uçakla Türkiye'ye gönderilecek
Viyana Başkonsolosluğu, Salzburg Başkonsolosluğu, Bregenz Başkonsolosluğu ve Graz, Linz, İnnsbruck şehirlerinde kurulan sandıklardan alınacak oylar, gece saatlerinde diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Almanya'nın Münih Havaalanı'ndan uçakla Türkiye'ye gönderilecek. - VİYANA