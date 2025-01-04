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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer İstifa Edeceğini Açıkladı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer İstifa Edeceğini Açıkladı
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Koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, önümüzdeki günlerde istifa edeceğini duyurdu. Nehammer, Sosyal Demokratlar ile anlaşma sağlayamadıklarını belirtti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasının ardından önümüzdeki günlerde istifa edeceğini duyurdu.

Avusturya'da koalisyon görüşmeleri sona erdi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile merkez sol Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) arasındaki koalisyon görüşmelerinde temel konularda anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı. Nehammer, "SPÖ ile kilit noktalarda anlaşma mümkün değil. ÖVP verdiği sözlerin arkasında durmakta: Sosyal yardım ve iş dünyasına zarar verecek önlemleri ya da yeni vergileri kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle SPÖ ile müzakereleri sonlandırıyoruz ve devam ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, önümüzdeki günlerde istifa edeceğini duyurdu.

Koalisyon görüşmeleri çıkmaza girmişti

Dün koalisyon görüşmelerinde yer alan liberal Neos partisi, görüşmelerden çekildiğini açıklamıştı. Neos lideri Beate Meinl-Reisinger, Başbakan Nehammer, Sosyal Demokrat lider Andreas Babler ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e partisinin yeni bir hükümet kurma görüşmelerine "devam etmeyeceğini" bildirmiş, "temel reformlar" konusunda ilerleme kaydedilemediğini, anlaşma sağlanamadığını aktarmıştı.

Sandıktan aşırı sağ birinci çıkmıştı

Avusturya'da 29 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ikinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer almıştı. Parlamentoda güç sahibi olan partiler, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon içerisinde yer almak istememişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Ekim ayında hükümet kurma görevini muhafazakar Başbakan Karl Nehammer'e vermişti. Nehammer, Sosyal Demokratlar ve liberal Neos partisiyle koalisyon hükümeti kurmaya çalışıyordu. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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