Avustralya'da İklim Eylemcileri Newcastle Limanını İşgal Etti

Avustralya'da iklim eylemcileri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle limanını 'işgal ederek', kömür ticaretini sekteye uğrattı. Eylemi organize eden Rising Tide (Yükselen Gelgit) adlı oluşum, eylemle yarım milyon tondan fazla kömürün ülkeden çıkışını engellediklerini iddia etti. İklim değişikliği konusunda adım atılmamasını protesto etmek üzere bir araya gelen eylemcilerden 109'u gözaltına alındı.

Avustralya'da iklim eylemcileri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle limanını 'işgal ederek', kömür ticaretini sekteye uğrattı.

Yüzlerce eylemci kanolarla ve yüzerek limandaki gemi trafiğini 2 günlüğüne durdurdu.

Eylemi organize eden Rising Tide (Yükselen Gelgit) adlı oluşum, eylemle yarım milyon tondan fazla kömürün ülkeden çıkışını engellediklerini iddia etti.

İklim değişikliği konusunda adım atılmamasını protesto etmek üzere bir araya gelen eylemcilerden 109'u gözaltına alındı.

Avustralya dünyanın en büyük 2. kömür ihracatçısı ve kendi elektrik ihtiyacını da fosil yakıtlardan karşılıyor.

Sydney'e yaklaşık 170 km mesafedeki Newcastle limanı, ülkenin kömür sevkiyatındaki en önemli liman.

Avustralya'nın dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bin kişinin 30 saatlik eylemine polis de izin vermişti.

Ancak eylemin resmi bitiş saatinin ardından suda kalmayı sürdüren 109 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i 18 yaşının altında olduğu için salıverildi.

New South Wales polisi, 104 kişiye "limanın gemi kanalını terk etmeme" suçlaması yöneltildiğini açıkladı.

Gözaltına alınanlardan biri olan 97 yaşındaki Alan Stuart, "Bunu torunlarım ve gelecek kuşaklar için yapıyorum. Bizim eylemsizliğimizin sonuçlarını yaşamak zorunda kalacakları için çok üzgünüm" diye konuştu.

Rising Tide eylemin Avustralya tarihinde iklimle alakalı en büyük sivil itaatsizlik eylemi olduğunu savundu.

Her yıl düzenlenen küresel iklim değişikliği zirvesi COP28, Perşembe günü Dubai'de başlayacak.

Rising Tide Avustralya hükümetinden kömür ticaretine vergiler getirmesini ve tüm yeni fosil yakı tprojelerini iptal etmesini istiyor.

Avustralya iklim değişikliği konusunda "çok ağır" hareket eden ülkelerden biri olarak kabul ediliyor ancak Başbakan Anthony Albanese 2022'de göreve geldiğinde, karbon emisyonlarını azaltmak için süren küresel çabaya katılma sözü vermişti.

Albanese'nin hükümeti, daha önceden konulmuş olan, 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 26-28 azaltma hedefini, yüzde 43'e yükseltti.

Aradaki fark, Avustralya'nın ulaşım ya da tarım sektörünün neden olduğu karbon salımına denk geliyor.

Ancak hükümet tüm yeni fosil yakıt projelerini feshetmeye yanaşmıyor. Mayıs'tan bu yana dört yeni kömür madeni projesine yeşil ışık veren Avustralya hükümetinin önünde onay bekleyen 25 proje daha var.