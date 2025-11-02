Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese'den Erdoğan'a "COP31 ev sahipliği krizinin çözülmesi için" mektup

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı.

Avustralya ve Türkiye arasında 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ev sahipliği konusunda devam eden krize yönelik Avustralya Başbakanı Anthony Albanese harekete geçti. Avustralya Başbakanı Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı. Avustralya Başbakanı Albanese, gazetecilerin Avustralya'nın ev sahibi olup olmayacağı yönündeki sorusuna, "Konuya ilişkin gerçek bir nihai karar süreci yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdım, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İki teklif olduğunda ve uzlaşı olmadığında iş zor. Bizim teklifimiz elbette Pasifik ülkeleriyle iş birliği içinde hazırlandı" dedi.

Avustralya'nın Pasifik adası ülkelerinin çıkarlarının korunmasını sağlamak istediğini belirten Anthony Albanese, "Onlar iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız. Tuvalu ve Kiribati gibi ülkeler için bu, varlıklarını tehdit eden bir durum, bu nedenle bölgedeki en önemli konulardan biri" ifadelerini kullandı.

COP31 başvuru süreci

Türkiye COP31 ev sahipliği için 2022 yılında resmi olarak başvuruda bulunmuştu. Türkiye, adaylık dosyasında, coğrafi konumunun Avrupa ve Asya arasında bir köprü işlevi göreceği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirebilecek diplomatik kapasiteye sahip olduğunu vurgulanmıştı. Ayrıca aday şehri olarak Antalya'yı göstererek, bu şehrin teknik ve lojistik olarak COP standartlarını karşılayabildiğini belirtmişti. Konferansa katılacak delegelerin uçuşlarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olacağı gerekçesiyle Akdeniz'deki konumunu öne sürmüş ve Avustralya'ya kıyasla daha küçük bir petrol ve gaz endüstrisine sahip olduğunu vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise temmuz ayında, Avustralya ve Türkiye'ye ev sahipliği konusundaki anlaşmazlığı çözmeleri çağrısında bulunmuş, gecikmenin yararsız ve gereksiz olduğunu belirtmişti. BM, tarafların uzlaşıya varması için Haziran ayı sonunu son tarih olarak belirlemişti. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.