Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayınlandı
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın belirlediği yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, avukatlara kamu ve özel sektör tarafından ödenecek en az ücret 33 bin lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin lira ile 120 bin lira arasında değişecek.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak. Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira, sonraki her 1 saat için bin 800 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin lira oldu.
Bu tebliğe göre, avukatlara kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 8 bin lira; tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname benzeri belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira ücret ödenecek. - ANKARA