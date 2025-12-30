Avrupalı liderlerden, Trump-Zelenskiy zirvesi sonrası Ukrayna toplantısı

Avrupalı ve Kanadalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmenin ardından bugün video konferans yoluyla Ukrayna konulu bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa ülkeleri ile Kanadalı liderler Ukrayna için bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Florida'da yapılan görüşmenin ardından yapılan toplantıda gelinen son durum ele alındı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, video konferans yoluyla yapılan görüşmeye Merz'in dışında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin liderleri katıldı. Görüşmede, Ukrayna'nın güvenliğine verilecek yeni desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan liderler, Ukrayna'nın yeniden inşası konularını ele aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Şimdi Rusya da dahil olmak üzere herkesten şeffaflık ve dürüstlük bekliyoruz. Barış sürecini ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğine verilecek yeni destekler görüşüldü

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 28 Aralık'ta Florida'da görüşmüş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirilmesine dönük çabalarda büyük ilerleme kaydedildiği belirtilmişti. - BERLİN