Alman basınından Avrupalı liderlerin Ukrayna konusunda ABD'ye güvenmedikleri iddiası

Almanya merkezli Der Spiegel dergisi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerin 24 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD'nin Ukrayna ve Avrupa'ya ihanet edebileceği konusunda uyarıda bulunulduğunu iddia etti.

Alman basını Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çabalar devam ederken Avrupalı 24 Kasım tarihinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde ABD yönetiminin bu konudaki tutumundan endişe duyduğunu öne sürdü. Alman Der Spiegel dergisinin aralarında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer hükümet ve devlet başkanlarının gerçekleştirdiği Ukrayna konulu telefon görüşmelerinin tutanaklarına ulaşarak yaptığı habere göre, Avrupalılar ABD yönetimine karşı derin bir güvensizlik duyuyor.

Avrupalı liderlerin telefon görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya ve Avrupa'ya ihanet edebileceğine vurgu yaptığı öne sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zelenskiy'i büyük bir tehlike konusunda uyararak, "ABD'nin güvenlik garantileri konusunda netlik sağlanmadan toprak konusunda Ukrayna'ya ihanet etme ihtimali var" dediği iddia edildi.

Almanya Başbakanı Merz'in de Zelenskiy'e önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olması gerektiğini söylediği, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ilişkin, "Hem sizinle hem de bizimle oyun oynuyorlar" dediği öne sürüldü. Görüşmede yer alan isimlerden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de benzer kaygıları taşıdığı ve "Zelenskiy'i korumalıyız" dediği iddia edildi.

Görüşmeye Merz, Macron, Zelenskiy ve Rutte'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un da katıldığı öne sürüldü.

Görüşmenin ortaya çıkmasına liderler ne dedi?

Der Spiegel, haberin yayınlanmasının ardından taraflarla iletişime geçtiğini, Almanya Başbakanlığına görüşmelerin doğruluğuna yönelik soru yönelttiği ancak herhangi bir yorum yapılmayacağı cevabı alındığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un ABD'nin Ukrayna konusunda ihanet edebileceğine ilişkin sözlerini yalanladı. Ukrayna'dan yapılan bir açıklamada ise Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmelerine ilişkin yorum yapılmayacağı bildirildi. Buna ek olarak, Finlandiyalı yetkililer Stubb, NATO yetkilileri de Rutte adına bir yorum yapılmayacağı açıkladı. - BERLİN