Avrupa Sosyalistler Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), Twitter hesabında yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu.

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), Twitter hesabında; "Birleşik muhalefetin CHP'li Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Erdoğan ile geçen 20 yıllık otoriter rejimin ardından hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve kuvvetler ayrılığına saygı duyulan bir toplum mücadelesinde Türk halkının yanındayız. Türkiye bir değişimi hak ediyor" açıklamasını yaptı.

PES, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu. PES tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Birleşik muhalefetin CHP'li Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Erdoğan ile geçen 20 yıllık otoriter rejimin ardından hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve kuvvetler ayrılığına saygı duyulan bir toplum mücadelesinde Türk halkının yanındayız. Türkiye bir değişimi hak ediyor."

CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Yönetim Kurulu üyesi Kader Sevinç de PES'in Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasını Twitter hesabından paylaştı. Sevinç'in mesajı ise şöyle:

"Türkiye'de bu pazar günkü Cumhurbaşkanlığı 2. turunu, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile, heyecanla bekliyoruz. 14 Mayıs, kitlesel katılımla Türkiye halkının demokrasiye olan bağlılığını gösterdi. Otokrasiye ve yurtiçi ve yurtdışındaki felaket politikalarına karşı değişim arzusu güçlüdür."