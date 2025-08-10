Avrupa Liderlerinden Ukrayna Üzerine Ortak Açıklama

AVRUPA ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos Cuma günü yapacağı görüşmesi öncesi Ukrayna'ya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan görüşmesi öncesinde Ukrayna'da barışa ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan Trump'ın Ukrayna'daki ölümleri durdurmak, Rusya'nın saldırganlık savaşını sona erdirmek ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış ve güvenliği sağlamak için yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamayı yapan ülkelerin aktif diplomasi, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yapılacak baskıyı birleştiren bir yaklaşımın başarılı olabileceğine inandığı vurgulanarak, "Bu çalışmayı diplomatik olarak desteklemeye hazır olduğumuz gibi Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları dahil Ukrayna'ya yönelik önemli askeri ve mali desteğimizi sürdürerek ve Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirleri koruyarak ve uygulayarak da desteklemeye hazırız. Diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz. Bu hayati çıkarların, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin şekilde savunmasını sağlayacak sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı da içerdiği konusunda hemfikiriz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın kendi kaderi üzerinde seçim yapma özgürlüğüne sahip. Anlamlı müzakereler ancak ateşkes ya da çatışmaların azaltılması bağlamında gerçekleştirilebilir. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz." denildi.