Avrupa Birliği Parlamentosu Merkez Sağ Grubu, Ahmed Mesud ile Görüştü

Avrupa Birliği Parlamentosu merkez sağ grubundan parlamenterler, Afganistan'da Taliban hükümetine karşı çıkan muhalif grup liderlerinden Ahmed Mesud'la görüştü.

AB Parlamentosu'nda merkez sağ grubunu temsil eden Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Partisi'nden (ECR) parlamenterler, dün Afganistan'da Taliban hükümetine karşı çıkan Ulusal Direniş Cephesi muhalif grup lideri Ahmed Mesud ile görüştü. ECR'den yapılan açıklamada Mesud'un Avrupa'da Notre Liberte adlı kitabının tanıtımı için bulunduğu ve Ahmed Mesud ile 'olağanüstü grup toplantısında görüşüldüğü' ifade edildi.

ECR açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Strazburg'da bulunması, aynı gün Avrupa Parlamentosu'nda Afganistan'daki insan hakları durumuyla ilgili bir tartışmanın yapılacağı güne denk geliyor. Perşembe günü ise AP üyeleri aynı konuyla ilgili bir karar tasarısını oylayacak."

AHMED MESUD KİMDİR?

Ulusal Direniş Cephesi muhalif grup lideri Ahmed Mesud, 2001 yılında suikastle öldürülen ünlü Afgan komutan 'Pencşir Aslanı' lakaplı Ahmet Şah Mesud'un oğludur. Taliban'ın Afganistan'da hükümeti yönetmesinden bu yana Pencşir bölgesinde Ulusal Direniş Cephesi adı altında muhalif gruba liderlik yapmaktadır.