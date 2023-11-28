Avrupa Adalet Divanı, Belçika'daki bir belediyenin kadın çalışanlara yönelik başörtüsü yasağının ayrımcılık olmadığına karar verdi. Mahkeme, kamu kurumlarının tarafsız bir çalışma ortamı yaratmak için dini sembollerin takılmasını yasaklayabileceğini bildirdi.

Avrupa Adalet Divanı: Belçika'daki başörtüsü yasağı ayrımcılık değil

Yusuf Özkan / Lahey

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst yargı organı Avrupa Adalet Divanı, Belçika’daki bir belediyenin, kadın çalışanlara yönelik başörtüsü yasağının ayrımcılık olmadığına karar verdi.

Mahkeme, bir kamu kurumunun, “tarafsız çalışma ortamı yaratmak için, tüm dini sembolleri kapsaması koşuluyla” çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulayabileceğini bildirdi.

Dava, Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Ans Belediyesi’nde görevli bir kadın çalışan tarafından açıldı.

Görevi gereği halkla neredeyse hiç iletişimi bulunmadığını savunan kadın çalışan, belediye meclisi kararıyla uygulanan başörtüsü yasağının, inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek, iş mahkemesine başvurdu.

Belçika’daki mahkemenin görüş sorduğu Avrupa Adalet Divanı, Salı günü aldığı kararda, belediyede uygulanan başörtüsü yasağının, inanç özgürlüğüne aykırı olmadığına hükmetti.

AB mahkemesinin kararında, “bir kamu idaresinin tarafsız bir çalışma ortamı yaratmak adına, işyerinde felsefi veya dini inançları açığa vuran görünür sembollerin takılmasını yasaklayabileceği” belirtildi.

Avrupa Adalet Divanı, kamu idaresinin uyguladığı yasağın, “tüm çalışanlar için geçerli olması, bütün dini sembolleri kapsaması” durumunda ayrımcılık teşkil etmeyeceğini vurguladı.

Mahkeme, AB üyesi ülkelerdeki yerel makamların, kendi özel durumlarına bağlı olarak, iş yerinde kamu hizmetinin tarafsızlığını yorumlama konusunda takdir yetkisine sahip olduklarına işaret etti.

Bu nedenle, kamu idaresinin isterse, iş yerinde dini sembollerin takılmasına izin verebileceği de belirtildi.

Avrupa Adalet Divanı kararında, işyerinde uygulanan yasağın kesinlikle gerekli olanlarla sınırlanması gerektiğinin altı çizildi.

Bu gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmenin de ulusal mahkemenin görevi olduğu kaydedildi.