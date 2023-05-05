Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Tokat'ta seçim çalışmalarını sürdürdü

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP Milletvekili Adayı Ayhan Karabekiroğlu ve beraberindekilerle Tokat'ta seçim çalışmalarına devam etti. Hançerli, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek değişim havasının memleketinde olduğunu belirtti.

Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli, seçim çalışmalarına memleketi Tokat'ta sürdürdü.

Hançerli, CHP Milletvekili Adayı Ayhan Karabekiroğlu, CHP İl Başkanı Murat Yazıcı, CHP İlçe Başkanları, Avcılar Belediyesi Meclis üyeleri İsmet Çelik, Sevgican Yeşilırmak, Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Nazmiye Akarslan Durgut ve beraberindekilerle esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Almus, Artova, Yeşilyurt, Pazar, Sulusaray, Çambalı, Kızılcaören, Yağsiyan, Erbaa, Niksar, Bereketli, Bozyalı ve Üzümören'de muhtarlarla bir araya gelen Hançerli, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hançerli daha sonra Reşadiye Belediyesi ve Reşadiye CHP İlçe yönetimi, Ataköy Belediyesi ve CHP İlçe Yönetimi ve Almus Belediyesi Başkanı'nı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

"DEĞİŞİMİN ZAMANI GELDİ, TOKATLILAR DA ARTIK BAHARI YAŞAMAK İSTİYOR"

14 Mayıs seçimlerinin ülke açısından çok önemli olduğunu belirten Turan Hançerli, "Seçim çalışmaları kapsamında doğduğum büyüdüğüm şehrimdeyim; Tokat'tayım. Buralara bahar gelmiş, bahar memleketimin dört bir yanını sarmış. Bahar, 14 Mayıs sonrasında tüm Türkiye'de gelecek ve hepimizin yüzü gülecek. Millet artık baharı yaşamak istiyor. Değişim havası memleketim Tokat'ta var. 3 günde binlerce Tokatlı hemşehrimle selamlaştık, konuştuk, dertleştik. Tokatlılar da tüm Türkiye'de olduğu gibi heyecanla 14 Mayıs'ta baharın gelmesini bekliyor. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçek sorunları gerçek çözümler ile çözeceğiz. Güler yüzüyle bizi misafir eden hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Turan Hançerli, 3 gün süren yoğun programın ardından Tokat'ta seçim çalışmalarını tamamladı.