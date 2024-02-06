Üye Girişi
Haberler

Oyunculuk da kötü kurgu da! Belediye başkan adayından tartışma yaratacak seçim vaadi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, kendisine oy vermeleri karşılığında vatandaşlara +1 kat imar artışı vaat etti. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde dolaşıma giren video, büyük tepki çekti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde acılar hala tazeyken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun seçim vaadi tartışma yarattı.

"İLAVE 1 KAT VERİYORUZ"

Uzmanlar olası İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarıda bulunarak hem eski konutların dönüştürülmesi hem de yatay mimariye geçilmesi çağrısında bulunurken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, kendisine oy vermeleri karşılığında vatandaşlara +1 kat imar artışı vaat etti. Bu vaadini video haline getiren Küçükoğlu'nun oy istediği vatandaşlara "İlave 1 kat veriyoruz" dediği, vatandaşların da "Çok iyi" diyerek sevindiği görülüyor.

"ÖLÜMCÜL VAATLER"

Kısa sürede çok izlenenler arasına giren videonun altına "Akıllanmayın siz", "Sen imar barışı da yaparsın", "Akıllanmıyorlar", "Deprem olsa betonun altında ölüp gidecek hala 'ooo çok iyi' diyor", "Kimsede sormuyor neden diye", "Ölümcül vaatler", "Depremden ders almadı bu siyasiler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Şahin Solak - Politika

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem Tuğçe kim, evli mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Apple Vision Pro fiyatı ne kadar? Apple Vision Pro Türkiye fiyatı belli oldu Kapımdaki Casus oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? Kapımdaki Casus konusu ne? Kapımdai Casus hangi yıl çekildi? Egzama neden olur? Egzama nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Fred ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'de Fred'in sakatlık durumu nedir, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne? 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar? Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya kura çekimleri yapıldı mı? Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı?
1000

Yorumlar (1)

S Y:

6 şubat ta verilebilecek en ibret verici vaat. Allah söyletiyor işte.

12
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title