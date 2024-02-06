Oyunculuk da kötü kurgu da! Belediye başkan adayından tartışma yaratacak seçim vaadi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde acılar hala tazeyken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun seçim vaadi tartışma yarattı.

"İLAVE 1 KAT VERİYORUZ"

Uzmanlar olası İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarıda bulunarak hem eski konutların dönüştürülmesi hem de yatay mimariye geçilmesi çağrısında bulunurken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, kendisine oy vermeleri karşılığında vatandaşlara +1 kat imar artışı vaat etti. Bu vaadini video haline getiren Küçükoğlu'nun oy istediği vatandaşlara "İlave 1 kat veriyoruz" dediği, vatandaşların da "Çok iyi" diyerek sevindiği görülüyor.

"ÖLÜMCÜL VAATLER"

Kısa sürede çok izlenenler arasına giren videonun altına "Akıllanmayın siz", "Sen imar barışı da yaparsın", "Akıllanmıyorlar", "Deprem olsa betonun altında ölüp gidecek hala 'ooo çok iyi' diyor", "Kimsede sormuyor neden diye", "Ölümcül vaatler", "Depremden ders almadı bu siyasiler" şeklinde yorumlar yapıldı.