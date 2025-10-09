Ateşkesin Kalıcı Olması Önemli

Haberler

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insani yardımların hızla ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, " Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve sahada tam anlamıyla uygulanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve sahada tam anlamıyla uygulanması büyük önem taşımaktadır. En temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunması, tüm tarafların öncelikli sorumluluğudur. Gazze'de yaşanan insani felaketin etkilerinin hafifletilmesi için, ateşkesin ardından derhal insani yardım ulaştırılmalı ve bölgede hayatın normale dönebilmesi amacıyla yeniden imar çalışmalarına ivedilikle başlanmalıdır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Gazze halkının yanında olmaya, insani yardımlarını kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edecektir. Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi, ancak adil ve sürdürülebilir bir çözümle mümkündür. Bu bağlamda, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını öngören iki devletli çözüm tek geçerli yol olarak önümüzde durmaktadır. Sağlanan ateşkesin, bu doğrultuda atılacak adımlar için bir fırsat oluşturmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bölgede barış, istikrar ve adaletin tesisi yönündeki tüm yapıcı çabalara desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

