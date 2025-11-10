Haberler

Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde KKTC'de Anıldı

Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde KKTC'de Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıldönümünde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıldönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılıyor. Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'ndaki törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı. Erhürman, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

"Miras bıraktığınız değerler, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman imzaladığı Anıt Özel Defterine, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün, ebediyete uğurlanışınızın yıl dönümünde, sizi sonsuz bir saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kurduğunuz Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda insan aklına, bilime ve eşitliğe duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Kıbrıs Türk halkı, açtığınız aydınlık yolda ilerlemeye, fikirlerinizi yaşatmaya ve evrensel değerlerle bütünleşen bir toplum olmaya kararlıdır. Miras bıraktığınız değerler, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor. Sizin gösterdiğiniz hedefte; barış, adalet ve insan onuruna yakışır bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini yazdı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.