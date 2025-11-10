Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde KKTC'de Anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıldönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılıyor. Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'ndaki törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı. Erhürman, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

"Miras bıraktığınız değerler, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman imzaladığı Anıt Özel Defterine, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün, ebediyete uğurlanışınızın yıl dönümünde, sizi sonsuz bir saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kurduğunuz Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda insan aklına, bilime ve eşitliğe duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Kıbrıs Türk halkı, açtığınız aydınlık yolda ilerlemeye, fikirlerinizi yaşatmaya ve evrensel değerlerle bütünleşen bir toplum olmaya kararlıdır. Miras bıraktığınız değerler, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor. Sizin gösterdiğiniz hedefte; barış, adalet ve insan onuruna yakışır bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini yazdı. - LEFKOŞA