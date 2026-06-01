Bakan Kurum'dan 'Şerifali Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından İstanbul Ataşehir Şerifali'de tamamlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1442 konutun yenilendiğini duyurdu. Projede 121 iş yeri, cami ve sosyal tesisler de yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem riskine karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda TOKİ, Ataşehir Şerifali'de İmar İskan Bloklarının dönüşümünü tamamladı.

Toplam 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Radye temel üzerine, yatay mimaride inşa edilen konutlar, kat kuralarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bakan Kurum, konutlarına taşınmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Biz 'Devlet baba' dedik" başlığıyla yaptığı paylaşımda Kurum, "Vatandaşlarımız, devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik." ifadelerine yer verdi.

"TOKİ devreye girdi, binalarımız yenilendi"

Görüntülerde yer alan hak sahibi Muhammed Aydın, daha önce 35 yıllık, depreme dayanıksız binalarda oturduklarını belirterek, "Yenilenmesi gerekiyordu. TOKİ devreye girdi, binalarımız yenilendi. Büyük bir deprem bekleniyor İstanbul'da. Olması gerekeni şu anda devlet yapıyor. Biz, 'Devlet baba' dedik. Hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Binalarımız bir an önce yıkılıp teslim edildi. Evlerimize taşıncaya kadar kiralarımız da ödendi. Hiçbir mağduriyet yaşamadık." ifadelerini kullandı.

Nuran Kızılkan da 30 yıl ve üzeri binalarda yaşayan vatandaşların kentsel dönüşümü düşünmeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"TOKİ, her şeyi düşünüyor. Sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor. Otoparkı, çevre düzenlemesi, bacaların güvenliği gibi şeyleri de düşünüyor. Hayatımızdan, ailemizden daha kıymetli değil. Göz açıp kapayana kadar geçiyor bu süreç. Bir bakmışlar, bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar."

Mehmet Şener de deprem riskine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerinin hepsini 2 senede yaptı. Tam depreme dayanıklı. Herkes gözünü kapatıp uyusun. Allah'ın izniyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
