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Atama bekleyen engelli öğretmen, Özel'e ağlayarak dert yandı: Sesimizi Erdoğan'a duyurun

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İzmir'de il başkanlığını ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'in yanına gelen engelli bir öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyarete göndermede bulunarak, "İadeiziyarette sesimizi duyurur musunuz?" dedi. Özel de ağlayarak dert yanan öğretmene "Ağlama, geçen sefer 5 bin atamayı söyledik yine söyleyeceğim" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP Lideri Özel'i CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay karşıladı. Özel, il başkanlığına geldiği sırada atama bekleyen öğretmen Işıl Taşlı, Özel'in yanına gelerek ağlayarak yardım istedi.

"SESİMİZİ DUYURUR MUSUNUZ?"

Taşlı, Özel'den atama bekleyen öğretmenlere ses olmasını istedi. Ağlayarak konuşan Taşlı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye salı yapacağı iadeiziyarete göndermede bulunarak, "İadeiziyarette sesimizi duyurur musunuz" dedi.

"GEÇEN SÖYLEDİK, YİNE SÖYLEYECEĞİM"

Taşlı'yı 'ağlama' diyerek teselli etmeye çalışan Özel, "Her seferinde duyuruyoruz. Yalnız şu söyleyeyim ben. Geçen sefer sizinkiler geldi ziyaret etti. Konuştuk. 5 bin engelli öğretmen ataması yapıldı. Geçen sefer 5 bin atamayı söyledik yine söyleyeceğim" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

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