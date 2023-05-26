Atakum Belediyesi Gençlik Buluşması Gerçekleştirildi

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması kapsamında binlerce genç bir araya geldi. Belediye Başkanı Cemil Deveci, gençlere seslenerek 28 Mayıs seçimlerinde sandıkları ve içerisindeki oyların korunmasının oy kullanmaktan da önemli olduğunu belirtti.

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması, binlerce gencin katılımı ile gerçekleştirildi. Kemençenin genç ustası Selçuk Balcı'nın sahne aldığı gecede gençlere seslenen Belediye Başkanı Cemil Deveci, 28 Mayıs seçimlerinde sandıkları ve içerisindeki oyların korunmasının oy kullanmaktan da önemli olduğunu belirtti. Deveci, "O sandıklarda milletin iradesi var. Oyunuza sahip çıkın" dedi.

Sahneye eşi Gülay Deveci ile birlikte çıkarak meydandaki kalabalığı selamlayan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bugün 25 Mayıs, bundan 6 gün önce ulusal bağımsızlık savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, bugünden itibaren Havza'da kurtuluşun ve kuruluşun yol haritasını hazırladı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek yola devam eden Mustafa Kemal Atatürk ; tam bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu ve siz gençlere, kadınlara emanet etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen bağımsızlık mücadelemizin bir benzeri yok. O yüzden Atatürk, son yüzyılın en büyük lideri ve onun kurduğu cumhuriyet Orta Doğu'da öncü cumhuriyetlerden bir tanesi. O nedenle sizin sorumluluklarınız ve görevleriniz çok yüksek" diye konuştu.

"HAYALLERİMİZİ ELİMİZDEN ALDILAR"

Herkesin bir hayali olduğunu söyleyen Başkan Deveci, şöyle devam etti:

"Bir zamanlar ben de gençtim, benim de hayallerim vardı. Ama benim dönemimde hayallerimiz gerçekleşebiliyordu. Köy çocuğu, işçi ve memur çocuğu, kasabalı veya kentli olarak hayallerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti vardı. O bize sahip çıkıyordu ve hayallerimizin gerçekleşmesine öncülük ediyordu. Kadın, erkek; genç, yaşlı hepimiz eşit haklara sahip yurttaştık. Buna en yakın örnek benim. Ben köy çocuğuyum. Atatürk'ün cumhuriyeti beni köyümden aldı; okuttu, yetiştirdi, memur, avukat ve belediye başkanı yaptı. Çünkü o cumhuriyetin vicdanı, kurumları ve hukuku vardı. Kadın, erkek; yaşlı, genç herkesin hukukunu koruyabiliyordu. Şimdi öyle mi? Devletin önce vicdanı sonra da hukuku karartıldı. Şu an hayallerinizi gerçekleştirebiliyor musunuz? Vazgeçtim bundan, hayal kurabiliyor musunuz? Hayallerimizi elimizden aldılar. O hayalleri gerçekleştirmek için önünüze bir yığın engel çıkarılıyor. Kimin oğlusun, kimin kızısın önce ona bakılıyor."

"OY VERMEK YURTTAŞLIK GÖREVİ"

Türkiye'de yaklaşık yüz yıldır seçimlerin yapıldığını kaydeden Başkan Deveci, "Son yıllara kadar sandıkta yolsuzluk, hukuksuzluk, milletin iradesini çalmak; atı alıp Üsküdar'ı geçmek kimsenin aklına gelmiyordu. Oy vermeniz yurttaşlık göreviniz. Bugün oy kullanmak önemli ancak sandıkları ve içindeki oyları korumak daha önemli. Çünkü o sandıklarda milletin iradesi var. Milli iradenin ortaya çıkabilmesi, Atatürk'ün cumhuriyetinin hukuki ve vicdanlı biçimde yönetilebilmesi için sizin desteğinize, oyunuza ihtiyacı var. O yüzden sevgili gençler, oy kullanmaya gidin. Ailenizi, komşularınızı, arkadaşlarınızı alıp sandığa gidin. Bu da yetmez sonuçlar açıklanıncaya kadar sandığın başında bekleyin. Bu da sizin anayasal göreviniz. Sandıklar dün olduğu gibi ahlaklı biçimde sayılmıyor, iradeniz gasp ediliyor. Bunun için hayallerimiz kararıyor" dedi.

"OYUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Oy kullanmanın anayasal ve vazgeçilemez bir insan hakkı olduğunu belirten Başkan Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"O nedenledir ki; oy hakkının engellenmesi, sandıktaki iradenin çalınması, yok sayılması İnsan Hakları Evrensel Bildirgesiyle korunan uluslararası sözleşmeye aykırıdır. Sizin sandık başında yurttaş olarak her türlü itiraz ve denetim hakkınız var. Bu hakkınızı kullanın, oyunuza sahip çıkın."