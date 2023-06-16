Atakum Belediye Başkanı, yeşil alanın satışına karşı çıktı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kurupelit Yat Limanı bölgesindeki yeşil alanın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan satış kararına ilişkin, "Atakum'u biraz korumak lazım. Atakumlular, Samsunlular, iç Karadeniz'den gelip sahilde tatil yapacaklar adına bu kararınızdan geri çekilin lütfen" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı gündeminde yer alan ve Atakum'un Körfez Mahallesi'nde bulunan marina bölgesindeki alanın satışını içeren maddesine Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den eleştiri geldi.

"LÜTFEN KARARINIZDAN GERİ DÖNÜN"

Satışının yapılacağı alanın Atakum için önemli bir yer olduğunu belirten Başkan Deveci, "Bu önemi siz de biliyorsunuz. Satmayı planladığınız o alan, sahilde kalan tek yeşil alanımız. Orada imar planı çalışması da çok doğru değildi zaten. Mahkeme de birkaç kere bu bölge için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buradaki belediye başkanlarının yarısından çoğu Atakum'da oturuyor. Atakum'u biraz korumak lazım. Bir daha benzerinin üretilemeyeceği arsalar bunlar. Bu arsaların satışında meclis üyesi arkadaşlarımın ve sizlerin biraz daha titiz olmasını; satış kararını geri çekilmesini öneriyorum. Atakumlular, Samsunlular, iç Karadeniz'den gelip sahilde tatil yapacaklar adına bu kararınızdan geri dönün lütfen" diye konuştu.

"KÖTÜ BİR ŞEHİR KURULMUŞ"

Başkan Deveci, Atakum'un ihmal edilmiş, altyapısıyla, mimarisiyle, planlamasıyla kötü kurulmuş bir şehir olduğunu belirterek, "Bunu, Atakum Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Her taraftan kısıtlanıyorum ve engelleniyorum. Elimden geleni yapıyorum. Şehrin üst tarafında yeşil alanı inşaata çevirip, alt tarafında park yaptım olmaz. Meslek mensubusunuz. Belediyecisiniz. Bu kentte ve ülkede çok büyük sorumluluklar aldınız. Siyaset yapmıyorum. Atakum adına rica ediyorum, yapmayın" dedi.

İlgili madde ise oyçokluğu ile kabul edildi.