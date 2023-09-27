Atakum Belediye Başkanı Lozan Caddesi Esnafıyla Buluştu

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Lozan Caddesi esnafıyla bir araya gelerek caddenin iyileştirilmesiyle ilgili yapılanlar ve yeni yapılacak çalışmalar hakkında konuştu. Esnaf, yapılan çalışmalar için teşekkür ederken, caddenin daha da iyileştirilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı. Başkan Deveci, havuzların kapatılması ve caddenin yeniden ışıklandırılması gibi önerileri değerlendireceklerini belirtti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Lozan Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda caddenin iyileştirilmesiyle ilgili yapılanlar ve yeni yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Mahalle toplantılarıyla Atakumlu yurttaşlarla sürekli bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci bu kez Lozan Caddesi esnafı ve mahalle sakinleriyle buluştu. 2019 yılında caddede yapılan çalışmalar sonrasında işlerinin azaldığını yıllardır ifade eden esnaf, Başkan Deveci'ye caddenin canlandırılması için yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Buluşmada caddenin daha da iyileştirilmesi konusunda fikir alışverişi de yapıldı.

VATANDAŞA TEK TEK SORULACAK

Göreve geldiği ilk zamanlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek yolun çift şerit olması için çabaladığını, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'in de yine o dönem Lozan Caddesi esnafıyla bir araya geldiğini fakat çalışmanın devam etmediğini anlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Başkan Deveci, "Bu caddenin canlandırılması için epey düşündük. Lozan Park ile ilgili çalışma yaparak daha çekici hale getirdik. O caddede okullar var, yaklaşık bin 500 çocuğumuz o okullarda eğitim görüyor. Okul yolunun taşları nedeniyle çocuklar düşüyor, rahat yürünemiyordu. O yolda bir çalışma yaptık. Caddedeki havuzlar bir sorun. Temiz suyu doldursak bile 6 saat içerisinde kirleniyor ve hijyenik olamıyor. Bununla ilgili uzman görüşü de aldık. Kapatmamızı önerdiler. Havuzları kapatıp ne yapacağımız konusunda da sizden alacağımız fikirle hareket edeceğiz. Ekiplerimiz önümüzdeki günlerde haneleri ve esnafı tek tek ziyaret ederek soracak. Havuzların içini toprakla doldurup bir metrelik, estetik, çiçek açabilen ağaçlar dikilmesi görüşü var. Caddenin yeniden ışıklandırılmasıyla ilgili öneriler de var" diye konuştu.