Atakum Belediye Başkanı Kuaförler ve Berberlerle Buluştu

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında kentteki kuaförler ve berberlerle bir araya geldi. Başkan Deveci, "Herkesi kucaklayan hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Atakum Belediyesi'nin gerçekleştirdiği katılımcı bütçe çalışmaları hızla devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, çalışmalar kapsamında kentteki kuaförler ve berberlerle kahvaltı programında bir araya geldi. Demokrasi ve katılım vurgusu yapılan toplantıda Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Kadın Kuaförleri Odası Başkanı Savaş Kiraz ve mesleğe gönül verenler tek tek söz aldı. Katılımcılar, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları anlatırken; kendilerine her zaman destek veren Başkan Deveci'ye teşekkürlerini ilettiler.

"Geleneğimizde dayanışma var"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, konuşmasında "Belediye; komşuluk hukukunu güçlendirebilirse, insanların görüşlerini alabilir, konuşturabilirse kent kültürünü sağlamış olur. Bizim geleneğimizde, inancımızda; komşuluk, imece ve dayanışma vardır. Bu şehrin mayası, komşuluğu ve dayanışmayı ayakta tutacak olanlar sizlersiniz. Bu yurttaşlık görevi ve sorumluluğudur" diye konuştu.

"Herkesi kucaklayan hizmet anlayışı"

Başkan Deveci herkesi kucaklayan hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek "Hiç kimse falanca partili olduğum için beni işten attırdı, diyemez. Benim böyle siyaset anlayışım yoktur. Sokağa çıktığımda herkesle selamlaşabilmeliyim. Atakumlularla kardeşlik duygusuyla iletişim kuruyorum. Çocuklarını kendi çocuklarımdan daha önde tutuyorum. Kreşlerimizde 600-700 öğrenci var. Bu çocuklar bize emanet edilmiş. Biz bu çocukları kendi çocuklarımızdan daha kıymetli bir yere koyarsak ancak o zaman bu güveni sağlayabiliriz. Toplumun içinde bulunduğu olumsuz durumlar var. Gösterdiğimiz dayanışmayla ve yardımlaşmayla bu yükün altından kalkacağız. Siz esnafsınız. Siz ve müşterileriniz bu sorunları yaşıyor. 'Biz bunu hak etmiyoruz, kentimizin iyi yönetilmesini istiyoruz, çocuklarımıza mutlu olabilecekleri bir ülke bırakmak istiyoruz' diyebilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Örnek çalışmalar"

Atakum Belediyesi'nin Türkiye'yi sarsan afetlerde örnek bir dayanışma sergilediğine dikkat çeken Başkan Deveci, "Geçtiğimiz aylarda yaşanan şiddetli yağmurlar nedeniyle şehrin ortasında yüzün üzerinde konutu ve iş yerini su bastı. Üç kere tekrarladı. Atakum'un bin 900 km yolu var. Bunun 800 km'si bozuldu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla hasarlı yolların büyük bir kısmı yapıldı. Pandemi döneminde ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için yapılan sosyal harcamalara bütçenin önemli bir kısmı ayrıldı. Pandemi döneminde insanlar evden dışarı çıkamadılar. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için alışveriş yaptık. Bu organizasyon ve güven gerektiriyor. Zor bir dönemdi. 'Ben seçildim ve benim görevim' dedim. Sevgiyle yaptım" açıklamasında bulundu. - SAMSUN