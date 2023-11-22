Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret gerçekleştirdi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Ankara'da birtakım ziyaretlerde bulundu. Eşi Av. Gülay Deveci ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Toplantısı'na katılan Başkan Deveci, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile makamında bir araya geldi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Gülay Deveci'nin de eşlik ettiği ziyarette Genel Başkan Özel'e, Samsun'un simgesi Onur Anıtı heykeli de hediye edildi.

Başkan Deveci, CHP Grup Toplantısı sonrasında sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Cumhuriyet Halk Partimizin Meclis Grup Toplantımıza katılarak, coşkumuza ortak oldum. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte daha güzel günlere"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaretiyle ilgili de yapılan paylaşıma da, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i, Samsun Milletvekilimiz Murat Çan ile birlikte ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Genel Başkanımıza Atakum'un ve Samsun'un sevgi ve selamlarını ilettik. Hep birlikte daha güzel günlere" notu düşüldü. - SAMSUN