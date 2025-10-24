Haberler

Atakan Çelik, BİK Ankara Bölge Müdürlüğüne Atandı

Güncelleme:
Abdulkadir Çay'ın BİK Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından Atakan Çelik, Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğüne getirildi. Çelik, ulusal basında tanınan bir isim olup, siyasi ve diplomatik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Abdulkadir Çay'ın Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından Ankara Medyasının başarılı isimlerinden Atakan Çelik, Basın İlan Kurumu (BİK)Ankara Bölge Müdürlüğüne getirildi.

Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü'nden BİK Genel Müdürlüğüne atanan Abdulkadir Çay'ın ardından Ankara Medyasının başarılı isimlerinden Atakan Çelik, BİK Ankara Bölge Müdürlüğüne getirildi. Başkent medyasının yakından tanıdığı bir isim olan Atakan Çelik, hain darbe girişimi gecesi TBMM'den ilk haberi geçen gazeteci olarak tarihe geçmişti. Anadolu Ajansında muhabirlik, editörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, TBMM başta olmak üzere siyaset ve diplomasi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Savaş bölgelerinde, doğal afetlerde ve seçim dönemlerinde gelişmeleri sahadan takip eden Çelik, uluslararası tecrübesi ile Bosna-Hersek'te Anadolu Ajansı'nın çok dilli yayıncılık faaliyetlerinin bölgedeki etkinliğini artırılması çalışmalarına katkı sağladı. Yeni görevinde Basın İlan Kurumu'nun Ankara'daki faaliyetlerini koordine edecek olan Çelik, yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla kurum arasındaki iletişim ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
